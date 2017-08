Governo do Rio paga bolsas de universidades estaduais de maio a julho

O pagamento das bolsas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), da Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste (Uezo), da Universidade Estadual do Norte-Fluminense (Uenf), do Hospital Universitário Pedro Ernesto e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj), referentes aos meses de maio, junho e julho, que começou a ser feito segunda-feira (14), continuará sendo depositado até sexta-feira (1 8) . Segundo o governo do estado do Rio, o total chega a R$ 60 milhões.

Ontem, o Executivo completou o pagamento dos salários pendentes de maio, junho e julho de todos os servidores ativos, inativos e pensionistas que ainda não tinham recebido os vencimentos integrais. Os depósitos também começaram na segunda-feira. O total depositado pelo estado, nesta semana, para salários e bolsas ficou em R$ 1,9 bilhão.

Quanto ao pagamento total do décimo terceiro salário do ano passado, a previsão da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento é que seja feito quando houver a operação de crédito lastreada nas ações da Companhia de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae).

De acordo com a secretaria, o valor líquido da folha salarial do 13º salário de 2016, que ainda está em aberto, é R$ 1,2 bilhão, para 124 mil servidores ativos e 103 mil aposentados e pensionistas.

O valor líquido da folha salarial do décimo terceiro do ano passado que já foi quitado é de R$ R$ 477 milhões, para 98 mil servidores ativos e 147 mil servidores inativos e pensionistas. Segundo a secretaria, já receberam os servidores ativos das secretarias de Educação e do Ambiente, da Procuradoria-Geral do Estado, por força de decisão judicial, de empresas celetistas e de outros órgãos que custearam a folha com recursos próprios, entre eles o Detran e a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do estado do Rio de Janeiro (Agetransp).

Também foi pago o décimo terceiro de inativos e pensionistas de todas as pastas e de todos os órgãos que recebem até R$ 3.200 brutos. Conforme a secretaria, os depósitos foram feitos com os recursos repatriados pela Operação Lava Jato.

Veja Também

Comentários