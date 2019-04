Governo do Rio mandará 200 policiais militares para São Gonçalo

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, informou hoje (3) que vai enviar 200 dos 500 policiais militares que se formarão em abril para reforçar a segurança em São Gonçalo, na região metropolitana.



O município é o segundo mais populoso do estado e sofre com a criminalidade, que, na opinião do governador, está reagindo porque vem sendo asfixiada. "Estão agindo de toda forma para causar tumulto na sociedade. Fazendo aqueles pequenos arrastões, mas não vão conseguir", afirmou o governador.

Witzel disse que já pediu ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, para reforçar o policiamento na BR-101, rodovia que corta o município.

O governador voltou a dizer que criminosos que forem encontrados com armas de guerra sofrerão ação "contundente e letal" por parte da polícia. "O Estado é poderoso e vai se impor cada vez mais."