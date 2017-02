Governo do Rio diz que paga hoje salário de dezembro dos servidores estaduais

O governo do estado do Rio de Janeiro anunciou que pagará hoje (8), até o final do dia, a quinta parcela referente ao mês de dezembro de 2016 dos servidores estaduais. Os honorários foram divididos em cinco parcelas, tendo sido quarta quitada na última segunda-feira (6).

Ainda não há previsão para o pagamento do 13° salário. O governo do estado confirmou ainda que vai pagar, integralmente, na próxima terça-feira (14), os salários de janeiro dos servidores das áreas de segurança e educação.

A Secretaria de Estado de Fazenda não informou o dia em que o dinheiro cairá na conta dos trabalhadores de outras categorias de servidores do estado.

