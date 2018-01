Governo do Rio anuncia pagamento atrasado do 13º salário a 200 mil servidores

O 13º salário do ano passado já havia sido quitado para 90 mil ativos, inativos e pensionistas, em um total de R$ 190,3 milhões - Foto: Extra-Online

O pagamento atrasado do 13º salário de 2017 deve cair na conta de 202 mil servidores estaduais do Rio de Janeiro na próxima sexta (19). O governo anunciou hoje (17) que serão depositados R$ 400 milhões a trabalhadores de todas as categorias que têm vencimentos líquidos de até R$ 3.458.

Os depósitos poderão ser efetuados mesmo após o fim do expediente bancário, segundo o governo estadual.

Com o pagamento, ainda faltará quitar o salário de 36% dos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas. Estão no grupo cerca de 167 mil pessoas.

O 13º salário do ano passado já havia sido quitado para 90 mil ativos, inativos e pensionistas, em um total de R$ 190,3 milhões.

Já haviam recebido os servidores ativos da Secretaria de Estado de Educação e do Departamento Geral de Ações Socioeducativas, além de funcionários de empresas celetistas e de outros órgãos que custearam a folha com recursos próprios.