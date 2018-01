Governo do Paraná lança edital de concurso com 12 vagas e salários de até R$ 8,3 mil

- Ilustração

A Agência de Fomento do Estado do Paraná divulgou a abertura de edital de concurso público para preencher 12 vagas e formar cadastro reserva em cargos de ensino médio e superior. Dessas vagas 5% serão reservadas aos deficientes e 10% aos negros. Os salários oferecidos oscilam entre R$ 3.123,82 e R$ 8.330,20.

De acordo com o edital, as vagas serão destinadas aos cargos de Advogado (Cadastro Reserva), Analista Contábil (Cadastro Reserva), Analista de Comunicação e Marketing (Cadastro Reserva), Analista de Desenvolvimento (6 vagas), Analista de Tecnologia da Informação (2 vagas), Engenheiro Civil (1 vaga), Engenheiro Mecânico (Cadastro Reserva), Secretário Executivo (1 vaga) e Assistente Administrativo (2 vagas). Os aprovados atuarão na cidade cidade de Curitiba (PR).

Salários

O salário inicial para o cargo de Advogado é de R$ 8.330,20 (oito mil, trezentos e trinta reais e vinte centavos), enquanto os ganhos dos cargos de nível superior será de R$ 6.247,64 (seis mil, duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), Por fim, a remuneração inicial para o cargo de Assistente Administrativo é de R$ 3.123,82 (três mil, cento e vinte e três reais e oitenta e dois centavos).

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 23 horas do dia 08 de fevereiro de 2018, no site oficial da organizadora do concurso (www.cops.uel.br). A taxa de inscrição custará: R$75,00 para nível médio; e R$115,00 para nível superior.

Provas

O concurso contará com provas objetivas, a serem aplicadas em Curitiba (PR) no dia 25 de março de 2018, a partir das 14 horas, em locais e horários que serão divulgados no dia 19 de março de 2018, a partir das 17 horas. Além disso, haverá uma prova discursiva.

A prova de nível médio contará com questões de Língua Portuguesa (10), Conhecimentos Gerais (15) e Conhecimentos Específicos (20).

Já a prova de nível superior terá questões de Língua Portuguesa (10), Conhecimentos Gerais (10) e Conhecimentos Específicos (30).

As Provas Objetivas serão compostas de questões de múltipla escolha. Todas as provas terão questões com 5 (cinco) alternativas (a, b, c, d, e) em que apenas 1 (uma) é a correta. Será atribuída pontuação 0 (zero) à questão respondida pelo candidato com mais de uma opção assinalada, questão sem opção assinalada, com rasura, ou respondida a lápis

Os gabaritos preliminares estarão disponíveis para consulta no dia 26 de março de 2018, a partir das 17 horas. A validade do concurso será de 24 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período.