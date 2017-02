Governo do Estado leiloa 91 automóveis e 33 motos

Uma caminhonete Nissan Frontier, ano e modelo 2011, com lance inicial de R$ 6 mil e um Ford Fiesta Sedan 1.6 2010/2011 a partir de R$ 2,5 mil. Apenas estas duas ofertas já credenciariam o leilão da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD/MS) como uma das principais atrações do início da temporada 2017 de pregões oficiais em Mato Grosso do Sul. No entanto, há outras ‘pechinchas’, como um caminhão Mercedes Bens 2001 a partir de R$ 8 mil e motocicletas com valores iniciais de R$ 500. Está à venda um total de 90 automóveis e 33 motos. Este conjunto até então integrava a frota do Governo do MS.

Todos os lotes estão aptos para receber lances via Internet (pelo portal da Casa de Leilões – www.casadeleiloes.com.br) ou presencial, em sessão a ser realizada no dia 15 de fevereiro, a partir das 14h30min, no auditório da Associação Brasileira de Odontologia de Mato Grosso do Sul (ABO/MS), na Rua da Liberdade, 836, Bairro Monte Líbano, na capital, Campo Grande.

A visitação de interessados será permitida em dois endereços distintos nos próximos dias 13 (segunda), 14 (terça) e 15 (quarta, apenas pela manhã). A avaliação será apenas visual. Os lotes de número 1 a 121 podem ser conferidos no pátio da Casa de Leilões, que fica na Rua Jaboatão, 271, Bairro Silvia Regina, distante 800 metros do Aeroporto Internacional de Campo Grande. Os horários de vistoria são das 8 às 11 horas e das 13h30 às 16 horas. Já os lotes com os números de 122 à 125 devem ser conferidos na sede do Corpo de Bombeiros localizada na Rua Castelo Branco, 700 Bairro Coronel Antonino, também na capital, das 8 às 13h30min.

Podem participar do leilão da SAD pessoas físicas e jurídicas de qualquer natureza, desde que residentes no Brasil. Detalhes destas condições, assim como dos documentos exigidos devem ser conferidos no edital cuja íntegra está disponível no link http://www.casadeleiloes.com.br/arquivos/arquivos_leilao/0500638001485867324.pdf.

A relação e as fotos de todos os lotes podem ser conferidas pelo link http://www.casadeleiloes.com.br/externo/lotes/419. Mais informações e orientações devem ser solicitadas junto à equipe da Casa de Leilões pelos fones 67-3363-7000 e 67-3363-5399 ou pelo e-mail: casadeleiloes@yahoo.com.br. Na SAD/MS esclarecimentos serão fornecidos pelos fones 67-3318-1313 e 67-3318-1397.

Veja Também

Comentários