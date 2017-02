Governo do Irã diz que importações vão aumentar seus estoques de urânio em 60%

O chefe de assuntos nucleares do Irã disse que o país terá um acréscimo de 60% nos estoques de Urânio, na comparação com os volumes registrados antes do acordo nuclear de 5015, após um carregamento esperado para o fim desta semana.

De acordo com a agência de notícias Fars Ali Akbar Salehi teria dito neste domingo que o Irã vai receber um último lote de 149 toneladas de urânio natural até quinta-feira, além das 210 toneladas que já foram entregues ao longo de 2016.

Sob os termos do acordo nuclear, as importações de Urânio pelo Irã são supervisionadas pela Agência Internacional de Energia Atômica.

O urânio parcialmente enriquecido pode ser utilizado para aplicações civis, como geração de energia e pesquisas médicas. Já o urânio altamente enriquecido pode ser usado para o desenvolvimento de armas nucleares.

O Irã concordou em um frear o enriquecimento e submeter seu programa nuclear à vigilância internacional, em troca da suspensão de sanções aplicadas por potências ocidentais. Fonte: Associated Press.

