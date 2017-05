Governo do Estado vai destinar R$ 5mi de reais ao tapa-buraco de Dourados

Com objetivo de atuar em parceria com todos os municípios do Estado, o governador Reinaldo Azambuja firmou compromisso com a prefeitura de Dourados e vai destinar cinco milhões de reais ao serviço de tapa-buraco.

Conforme o secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, as principais avenidas da cidade vão passar por melhorias.

A prefeita Délia Razuk acredita que o olhar do Governo à cidade de Dourados é fundamental, principalmente para atender as reivindicações da população, já que a crise econômica tem afetado o município.

O deputado estadual Zé Teixeira, um dos articuladores do encontro entre a prefeita e o governador Reinaldo Azambuja, acredita que a municipalização das demandas também valoriza o diálogo com o legislativo.

O encontro que definiu a destinação de recursos ao tapa-buraco de Dourados foi realizado nessa quarta-feira, 10 de maio, em Campo Grande.

