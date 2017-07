Quatro principais avenidas de Dourados receberão manutenção

O governador Reinaldo Azambuja assinou convênio para repasse de recursos para o tapa-buracos do município de Dourados. As obras de manutenção das vias públicas da cidade vão contar com recursos na ordem de cinco milhões de reais.

De acordo com o governador a parceria é fruto da soma de esforços do poder público onde estão incluídos os parlamentares das esferas federal, estadual e municipal.

As quatro principais avenidas vão ser contempladas: Marcelino Pires, Weimar Gonçalves Torres, Joaquim Teixeira Alves e Hayel Bon Faker.

Reinaldo Azambuja lembrou que Dourados é segunda cidade do Estado a receber recursos para o tapa-buracos. A primeira foi Campo Grande. A iniciativa reforça a atenção do Governo às cidades que comportam alto número de veículos em circulação.

A prefeita Délia Razuk acredita que o olhar do Governo à cidade de Dourados é fundamental, principalmente para atender as reivindicações da população, já que a crise econômica tem afetado o município.

Os recursos próprios do Estado vão ser destinados via Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul). A assinatura do convênio foi realizada nessa quarta-feira, 26 de julho, na governadoria.

OUÇA AQUI

Veja Também

Comentários