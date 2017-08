Rose Modesto assina 674 contratos de alunos aptos para o Vale Universidade

A adesão dos acadêmicos contemplados na seleção do Programa Vale Universidade de 2017 foi formalizada nessa segunda-feira, 21 de agosto. A seleção vai beneficiar estudantes de instituições de ensino superior. Dos 674 selecionados, 254 são da Capital.

A oportunidade é válida para jovens de baixa renda aliarem os estudos com uma prática profissional, conforme explica Elisa Nobre, secretária de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho.

A vice-governadora Rose Modesto reforça que o Vale Universidade demonstra o esforço do Governo do Estado no acesso à formação acadêmica, e que apesar da crise econômica os Programas sociais são mantidos como prioritários.

A estudante de enfermagem Vitória Moura, de 18 anos, está entre as selecionadas de 2017. Segundo ela, se não fosse o aporte do Governo, seus estudos teriam que ser interrompidos.

Segundo as regras do Vale Universidade, estudantes matriculados em instituições públicas recebem uma bolsa mensal de R$ 684,00. Já no caso das faculdades particulares, o Governo do Estado é responsável pelo pagamento de 70% mensalidade; outros 20% ficam sob responsabilidade da instituição de ensino e o acadêmico só irá arcar com 10% do valor mensal do curso.

Em contrapartida, os beneficiários prestam serviço como estagiários nos órgãos públicos estaduais.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

