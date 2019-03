Governo do Estado retoma o atendimento ao público na quarta-feira à tarde

Campo Grande (MS) – Será considerado ponto facultativo os dias 4 e 5 de março (segunda e terça-feira de Carnaval) e Quarta-feira de Cinzas (6.5), até às 13h, em Mato Grosso do Sul, devendo o expediente ser normalizado a partir deste horário.

A norma é válida para os órgãos e entidades da administração pública estadual direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo conforme publicação do Diário Oficial do Estado (DOE), edição nº 9.818, de 11 de janeiro de 2019, na qual divulgou os dias de feriados e estabeleceu os pontos facultativos e feriados neste ano no Estado.

Os dirigentes dos órgãos e das entidades devem garantir o funcionamento dos serviços essenciais como saúde e policiamento, por meio de escalas de serviço ou de plantão. Confira abaixo os órgãos e as entidades que terão horários e datas especiais de funcionamento.

Fáceis

Os Fáceis (Centrais de Atendimento ao Cidadão) não terão expediente nesta segunda e terça-feira (4 e 5.3). O atendimento volta somente na quarta-feira (6.3), excepcionalmente, das 12h às 16h. As unidades General Osório, Guaicurus e Aero Rancho voltam ao horário normal de atendimento na quinta-feira (6.3), das 8h às 16h, e a do shopping Bosque dos Ipês, das 10h às 22h (determinados serviços encerram às 19h).

Agenfas

Também nos dias 4 e 5 de março, as Agências Fazendárias (Agenfas) não funcionarão em nenhum dos municípios onde estão em atividade. O atendimento volta na quarta-feira (6.5) a partir das 13h.

Detran

As agências do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) também não terão expediente na segunda e terça-feira de Carnaval. Confira abaixo a tabela com os locais e horários de retorno na Quarta-feira de Cinzas. Na quinta-feira (6.3) o atendimento volta 100% à normalidade.

Horário de Funcionamento dia 6 de março:

Agência Horário

Shopping Campo Grande 12h às 22h

Shopping Bosque dos Ipês 12h às 22h

Geraldo Garcia 12h às 18h

Sindicato dos Despachantes 12h às 18h

Sindicato dos CFCs Não terá atendimento

Detran – Sede Não terá atendimento

Interior Não terá atendimento

Em caso de dúvidas, os usuários podem entrar em contato com o órgão pelo telefone (67) 3368-0500, no interior, ou 154, na Capital.

Hemosul

A unidade do Hemosul Coordenador, localizada na avenida Fernando Correa da Costa, 1.304 Centro, na Capital, terá atendimento especial de 2 a 5 de março: no sábado (2.3) atenderá os doadores das 7h às 12h, na segunda-feira (4.3) ficará aberto das 7h às 12h; já na terça-feira (5.5) não terá atendimento; os serviços retornam na quarta-feira (6.3), das 13h às 17h.

No interior, o retorno do atendimento dos trabalhos de todas as umidades será na quinta-feira (6.3) a partir das 7h.

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Edemir Rodrigues