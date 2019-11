Governo do Estado recebe novos trainees

Programa Trainee de Gestão Pública já selecionou 22 jovens em quatro anos

Campo Grande (MS) – A partir desta semana, quatro jovens profissionais iniciam suas atividades no governo de Mato Grosso do Sul, por meio do Programa Trainee de Gestão Pública – que já selecionou 22 participantes desde sua implantação, em 2016. Além de promover o intercâmbio de gerações, a iniciativa favorece a geração de novas ideias e cria um ambiente favorável à inovação no âmbito da administração pública.

“Acredito que será uma experiência muito produtiva para minha formação”, destaca o trainee Tiago Rezende

“Me formei em Administração Pública com o objetivo de atuar no setor público para produzir impacto social, construir uma trajetória e vi neste projeto uma oportunidade não convencional de entrar neste setor. Percebo neste governo um cuidado com a gestão e uma vontade de melhorar, de obter resultados cada vez mais positivos, por isso acredito que será uma experiência muito produtiva”, destacou o trainee Tiago Rezende, de 25 anos, designado para atuar na Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov).

Os selecionados passaram por um rigoroso processo seletivo de cinco etapas, conduzido pela Vetor Brasil com apoio técnico da Segov, e receberão bolsa por 12 meses, com possibilidade de prorrogação, da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect). Os trainees serão alocados nas secretarias de Educação (SED), de Governo e Gestão Estratégica (Segov), de Fazenda (Sefaz) e na Fundect.

“Os selecionados possuem uma boa formação acadêmica, costumam ter experiência em projetos sociais e desejam contribuir para a melhoria da gestão pública”, explica a coordenadora do programa, Luciene Ferreira Soares. “Nossa intenção é oferecer condições para que esses jovens trabalhem com liberdade, ousem e pensem fora da caixa. A gestão pública precisa dessa renovação”, conclui o secretário de governo, Eduardo Riedel.

Recepção dos novos trainees pela equipe da Superintendência de Planejamento e Gestão e representantes dos órgãos e secretarias envolvidas no programa, na última segunda-feira (4/11), na Sefaz

Selecionados 2019 (Perfil e Lotação)

Ana Beatriz Romanini Monteiro – Graduação em Direito, Universidade Estadual de Londrina (2019) e Superior de Tecnologia em Gestão Pública, Unifil (2020)/ Fundect;

Daniel Greco Aith – Graduação em Administração Pública, Fundação Getúlio Vargas/ SP (2017)/ Secretaria de Estado de Educação (SED);

Daniel Santos Santana – Graduação em Engenharia de Materiais, Universidade Federal de Sergipe (2017)/ Coname -Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz);

Tiago Rezende Leite – Graduação em Administração Pública, Universidade Federal de Lavras (2018) / Núcleo de Inteligência de Políticas Públicas (NIP) na Segov.

