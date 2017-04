Governo do Estado realiza promoção funcional de 368 policiais

A ascensão funcional faz parte da política de valorização da carreira dos profissionais que atuam na área da segurança pública de Mato Grosso do Sul. Os 368 novos cabos passaram por curso oferecido no Centro de Formação de Praças da Polícia Militar durante seis meses.

Pelo menos 202 militares vão atuar no polo da capital, 76 em Dourados, 46 em Aquidauana e 44 em Paranaíba, conforme explica José Carlos Barbosa, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, a Sejusp.

Dados da Sejusp revelam que com a formatura dos novos cabos, o Governo do Estado possibilitou a promoção funcional de 3.193 policiais militares nos últimos 2 anos. Para o governador Reinaldo Azambuja a valorização profissional contribui de forma positiva com a atuação dos policiais no combate ao crime.

A formatura foi realizada nesta quarta-feira, 19 de abril. Na oportunidade, a Polícia Militar homenageou civis e militares que contribuíram com a segurança pública estadual por meio da entrega da Medalha Tiradentes – patrono da corporação.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Edemir Rodrigues

