Governo reajusta em 17% o valor destinado ao transporte escolar dos municípios

Parceria firmada entre governo e prefeituras garantiu reajuste ao transporte escolar sul-mato-grossense, como forma de garantir a qualidade na prestação do serviço e a assiduidade dos estudantes nas instituições de ensino.

Em encontro com prefeitos na sede da Assomassul, em Campo Grande, o governador Reinaldo Azambuja disse que o implemento financeiro vai melhorar as condições do transporte para estudantes das linhas puras – voltadas aos alunos da rede estadual –, e as linhas mistas – que atendem alunos das redes estadual e municipal.

Atualmente os valores praticados são de 183,67 mensais por aluno nas linhas puras e 102,57 mensais por aluno nas linhas mistas. Mas conforme publicação do Diário Oficial do Estado, do último dia 6 de abril, as linhas puras terão um reajuste de pouco mais de 30 reais por aluno, e as mistas de cerca de 18 reais.

Valor que para Mario Kruger, prefeito de Rio de Verde, tem contribuído de forma significativa para os custos do transporte.

Jeferson Tomazoni, prefeito de São Gabriel D’Oeste, destacou que a atenção do Governo do Estado é importante, uma vez que a cidade possui mais da metade dos estudantes matriculados em escolas estaduais.

O encontro entre governador e prefeitos foi realizado nessa quinta-feira, 20 de abril.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

