Governo do Estado prorroga período de plantio da soja para Bodoquena e Miranda

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado, por meio da Secretaria Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), publicou nesta sexta-feira (28.12) uma resolução estendendo, em caráter excepcional, o período de semeadura para a cultura da soja, safra 2018/2019, nos municípios de Bodoquena e Miranda, para até 15 de janeiro de 2019. A resolução atende a solicitação do Sindicato Rural dos dois municípios que é presidido por Massao Ohata.

Seguindo a orientação do presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado (Famasul), Mauricio Saito, o Sindicato Rural encaminhou ao secretário da Semagro, Jaime Verruck, o pedido de extensão do prazo para plantio da soja considerando a escassez de chuvas que impediu que os produtores pudessem concluir a semeadura no prazo regular, que seria 31 de dezembro de 2018.

Segundo Jaime Verruck, o Governo do Estado atendeu de pronto a solicitação por entender que os produtores já adquiriram os insumos para o plantio do grão e a não prorrogação poderia acarretar grandes prejuízos a todos. “As chuvas no mês de dezembro não foram expressivas e aquela região sofreu com esse déficit hídrico. Acreditamos que mais quinze dias devem ser suficientes para que todos consigam concluir o plantio”, finalizou.

A resolução estabelece ainda que o período de vazio sanitário fica mantido.

Texto e foto: Kelly Ventorim – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro)