Governo do Estado, prefeitura e empresários discutem novos investimentos para Paranaíba

Verruck confirmou a participação da Semagro destacando que a proposta do Governo do Estado para a região vem de encontro com o que está em pauta no Tour da Soja, que é a expansão da integração lavoura/pecuária - Foto: Keila Oliveira

Em 2017 a parceria entre Governo do Estado e a prefeitura de Paranaíba resultou em mais de 600 empregos locais, com a abertura de novos empreendimentos. Seguindo esta linha, 2018 começa com boas notícias para o município da região Leste de Mato Grosso do Sul.

Nesta quinta-feira (15), o prefeito Ronaldo Miziara, se reuniu com o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, e representantes do grupo Ramassol – indústria de esquadrias e estruturas metálicas – que confirmaram novos investimentos para Paranaíba este ano. A empresa pretende ampliar as linhas de produção no município e o prefeito reafirmou seu contentamento com a forma como o Governo do Estado vem atuando na região Leste, com importantes investimentos estruturantes, mas, principalmente com a aplicação da política de incentivo fiscal de forma transparente e eficaz. Além dos investimentos da Ramassol, está prevista a instalação da empresa de calçados ‘Pé com Pé’, de São Paulo. O projeto já passou pela pasta da Semagro para a tomada de recursos do Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO) e recebimento de incentivos fiscais.

A forma ágil como são encaminhados os processos até que sejam concretizados os incentivos e o suporte oferecido pela equipe do Governo do Estado, através da Semagro, foram destacadas pelo prefeito que lembrou ainda do saldo positivo de postos de trabalho em Paranaíba, apontados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), aconteceu num período em que outros estados sucumbiam a uma situação acentuada da crise nacional.

Ao reafirmar os compromissos do Governo do Estado com o desenvolvimento da atividade industrial e geração de emprego e renda nos municípios, Jaime Verruck lembrou ainda que o frigorífico Marfrig, reaberto no ano passado, encontra-se em fase de cadastramento para participação no Programa de Apoio à Modernização da Criação de Bovinos no Estado, o Precoce MS, e que a secretaria vem acompanhando junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) o credenciamento do frigorifico para exportar.

Ao final do encontro, Cláudio Agi, secretário de Desenvolvimento de Paranaíba, reforçou a importância da presença de Verruck na etapa do Tour da Soja promovido pela Fundação Chapadão Soja, no dia 24 de janeiro, e que contou com o apoio do Governo do Estado com recursos do Fundo para o Desenvolvimento das Culturas de Milho e Soja (Fundems) e da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect).

