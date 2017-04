Governo do Estado nomeia agentes penitenciários aprovados em concurso

O governador Reinaldo Azambuja se reuniu na manhã desta quinta-feira (06), com a comissão formada por representantes dos aprovados no último concurso da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) e anunciou a nomeação imediata de 200 agentes penitenciários.

Para o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa as nomeações mostram o empenho do governo do Estado, mesmo em momento de crise nacional, em continuar investindo em segurança pública.

Cíntia Nogueira, uma das candidatas aprovadas e integrante da Comissão afirmou que os agentes estão prontos para construir uma Agepen cada vez melhor.

Katiuscia Fernandes – Subcom

