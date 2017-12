Governo do Estado lança mais quatro licitações que podem chegar a R$ 2,4 milhões em asfalto

O Governo já lançou esta semana outros investimentos em pavimentação e drenagem em outros dois municípios: Carapó e Campo Grande. - Foto: Edemir Rodrigues

Intensificando o compromisso de investir em todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul e em obras de pavimentação e drenagem de vias urbanas, o Governo do Estado lançou nesta quinta-feira (7), no Diário Oficial do Estado (DOE), mais quatro licitações, destinadas a quatro diferentes municípios. Os editais podem ser conferidos na página 32.

O primeiro aviso de lançamento de licitação destina-se a Bonito, onde devem ser asfaltados e drenados as vias do Jardim Marabaia, com valores orçados em R$ 636.750,43 mil. A tomada de preços dessa licitação acontece às 9h, do dia 22 de dezembro, na seda da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), na Capital. O Governo do Estado já investe nas vias urbanas do município. No dia 4 de dezembro, foi dada a ordem inicial de serviço para as obras de recuperação (recapeamento e tapa-buracos) das vias General Osório, Nelson Felício, 15 de Novembro, Felinto Muller, 29 de Maio, Santana, Monte Castelo, Nossa Senhora da Penha, Nova Jerusalém, das Flores e Luiz da Costa Leite. Esses investimentos ultrapassam R$ 2 milhões e são de recursos próprios do Estado.

A segunda licitação lançada irá beneficiar a rua Antônio Campelo (entre as rua Alberto Chebel e Veridiano Rodrigues Chagas), em Aquidauana, com pavimentação e drenagem. A obra orçada em R$ 591.324,29 mil, terá a tomada de preços no dia 11 de janeiro de 2018, às 14 horas, na Agesul.

São Gabriel do Oeste também está entre os municípios beneficiados com pavimentação e drenagem. As vias do bairro Gramado deverão receber asfalto nos próximos meses com investimentos orçados em R$ 626.272,28 mil. A abertura de preço acontece no dia 22 de dezembro, às 10 horas.

Finalizando o montante de investimentos divulgados nesta quinta-feira, as ruas Luiz Flores Soares Pinheiro e João Pessoa, em Bandeirantes, também receberão drenagem e pavimentação. Orçada em R$ 556.966,48 mil, a tomada de preços também acontece no dia 22 de dezembro, às 14 horas, na Agesul.

Mais asfalto

O Governo já lançou esta semana outros investimentos em pavimentação e drenagem em outros dois municípios: Carapó e Campo Grande.

Orçados em R$ 1.373.244,50 milhão, o asfalto deve chegar à rua Santos Dumont, em Carapó, e ao bairro Aero Rancho, na Capital, onde a etapa G receberá um complemento. Os investimentos são de R$ 589.519,18 mil e R$ R$ 783.725,32 mil, respectivamente.

Foto: Edemir Rodrigues