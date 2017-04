Governo do Estado lança campanha de arrecadação de agasalhos nesta quarta-feira

A terceira campanha do agasalho “Aqueça uma Vida” tem o objetivo de arrecadar roupas de inverno, calçados e cobertores em bom estado de conservação. A intenção é fazer com que os servidores públicos estaduais se sensibilizem em ajudar a população carente na época mais fria do ano.

Para o secretário de Administração e Desburocratização a solidariedade é o foco da ação.

A campanha “Aqueça uma Vida” está marcada para ser lançada neste dia cinco de abril, às nove horas da manhã, na governadoria em Campo Grande.

A madrinha da campanha, a primeira dama Fátima Azambuja, estará presente no evento que terá apresentação do cantor Jerry Espíndola e da ONG de super-heróis Liga do Bem.

Os postos de arrecadação vão estar localizados nos órgãos do executivo estadual, Associação Comercial de Campo Grande e Águas Guariroba.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação de Mato Grosso do Sul (Subcom)

