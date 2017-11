Governo do Estado investirá R$ 9 milhões na construção da Ceasa de Dourados

Já está confirmada, para os próximos dias, a abertura do processo licitatório para construção da Central de Abastecimento de Alimentos (Ceasa) de Dourados, que terá investimentos de quase R$ 9 milhões. O anúncio foi feito pelo governador Reinaldo Azambuja durante a entrega de resfriadores de leite para pequenos produtores de 23 municípios, na tarde desta segunda-feira (13.11), na Capital.

Reinaldo Azambuja lançou a construção da Ceasa de Dourados em abril, durante visita a cidade, oportunidade em que assinou um termo de cooperação com a Prefeitura, que participa do projeto com a doação de uma área de 4,12 hectares situada estrategicamente no trevo da BR-163 com a BR-376 (início do Anel Viário Norte e saída para Fátima do Sul), que demandam aos estados de São Paulo e Paraná.

O projeto da nova Ceasa compreende a construção de um galpão destinado à agricultura familiar e outro para os atacadistas, área administrativa, banheiros e cercamento. Está previsto ainda a pavimentação de toda a área, instalação de mais um galpão para os atacadistas e outro galpão para caixarias, além de uma praça de alimentação. A prefeitura de Dourados investiu mais de R$ 740 mil na aquisição do terreno.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)