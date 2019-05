Governo do Estado investe R$ 741 milhões em Dourados

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado realizou R$ 741 milhões em investimentos em Dourados nas áreas de saúde, saneamento, habitação, infraestrutura, educação e segurança, com objetivo de melhorar a vida da população do município.

Em Saneamento, a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) são R$ 234 milhões em obras entregues e em execução. Entre as obras em andamento, está a construção de uma nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), com capacidade para tratamento de 100 litros por segundo. Além disso, estão sendo implantados mais de 312 km de rede coletora de esgoto e 15.666 ligações domiciliares, entre outras obras que irão ampliar a coleta e o tratamento de esgoto na cidade de Dourados.

Também estão sendo empregados R$ 244 milhões em obras por toda a cidade, incluindo a revitalização de importantes avenidas do centro, drenagem e pavimentação em diversos bairros e a revitalização do Núcleo Industrial. Duas novas pontes de concreto foram construídas na zona rural do município.

Também está em execução o projeto para a construção da Central de Abastecimento de Alimentos (Ceasa) de Dourados, ao custo de aproximadamente R$ 9 milhões.

Em habitação foram investidos R$ 213 milhões, sendo R$ 18 milhões em contrapartida estadual, na construção de 2.878 unidades habitacionais por meio de parcerias com Governo Federal e Prefeitura, sendo: 2.010 já entregues e 868 em execução.

As forças policiais de Dourados receberam 81 viaturas e 15 câmeras para videomonitoramento, além de equipamentos, armamentos e munições. Somente em segurança foram R$ 9,7 milhões em investimentos. Operações de policiamento preventivo têm contado ainda com o helicóptero Harpia prestando suporte aéreo.

Na educação, o Governo do Estado são mais de R$ 17 milhões em recursos que estão sendo aplicados na melhoria da infraestrutura da rede de ensino.

Em relação a Saúde, o Governo do Estado realizou R$ 115 milhões de repasses para a Prefeitura do Município. Com investimento de R$ 36 milhões, as obras do Hospital Regional da Grande Dourados (HRGD) tiveram início em junho de 2018 com previsão de entrega para o primeiro semestre de 2020. O hospital irá atender pacientes de 34 munícios da região da Grande Dourados, Conesul e Faixa de Fronteira.

O HRGD contará com 236 novos leitos, destes 40 serão de UTI. A unidade terá perfil assistencial de hospital geral, que priorizará as linhas de cuidados de urgência/emergência, cardiologia, nefrologia, oftalmologia e cirurgia geral.

Em 2016, foram realizadas pela Caravana da Saúde 71.826 consultas e 28.138 cirurgias, atendendo a população dos 11 municípios que compõem a microrregião de Dourados. Depois disso, o município recebeu ainda equipamentos de tomografia, raio-x computadorizado e Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Vida; o aparelhamento do Hospital Regional; a habilitação de 10 leitos de UTI adulto no Hospital da Vida; e recursos para a UTI do Hospital Evangélico.

Texto: Airton Raes – Subsecretaria de Comunicação – (Subcom)

Fotos: Chico Ribeiro/Edemir Rodrigues