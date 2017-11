Governo do Estado investe no desenvolvimento de Paranaíba realizando obras em diversos setores

Com planejamento, organização, enxugando secretarias e cargos em comissão, o Governo do Estado conseguiu recursos para fazer investimentos que são vitais para o desenvolvimento dos municípios.

A população de Paranaíba vem sendo contemplada com investimentos e obras em diversos setores como habitação, saneamento e infraestrutura.

O secretário de Estado de Infraestrutura Marcelo Miglioli informou que os investimentos do Governo do Estado em Paranaíba são inúmeros e passam pela conclusão do bloco da Universidade Estadual (UEMS), duas escolas estaduais reformadas, mais de R$ 14 milhões de investimento em saneamento.

O secretário destacou a importância do Programa de Rodovias implantadas para a economia dos municípios e para a população.

Recentemente, em visita ao município, o governador Reinaldo Azambuja anunciou a autorização para licitar a construção da ponte sobre o Rio Barreiro, que liga Mato Grosso do Sul a Goiás, conhecida como ponte do Guilhermão.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)