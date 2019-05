Governo do Estado investe na saúde da população de Dourados

Campo Grande (MS) – Com investimentos que chegam a R$ 13,7 milhões, o Governo do Estado está estruturando e equipando as instituições de saúde no município de Dourados. Segundo o secretário de Estado de Saúde Geraldo Resende Os repasses, agora normalizados, foram feitos para hospitais, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), incentivo a Agentes Comunitários de Saúde e de Combate a Endemias, entre outros.

O secretário afirmou que a regularidade dos pagamentos será mantida.

Somando os repasses feitos mês a mês, somente o Hospital da Vida de Dourados já recebeu R$ 5 milhões, desde o início da atual gestão. A UPA/Dourados teve um aporte de R$ 1.750.000,00, o SAMU foram R$ 561.400,00 e o Hospital Universitário de Dourados obteve recursos estaduais da ordem de R$ 2,2 milhões.

No mesmo período, os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias receberam incentivos que somam quase R$ 350 mil. Para os programas ESF (Estratégia de Saúde da Família) e PSF (Programa de Saúde da Família), foram repassados R$ 606.878,10. A assistência farmacêutica teve pagos R$ 381.410,19, no período.

