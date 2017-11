Governo do Estado investe mais de R$ 17 milhões de recursos próprios em obra emblemática para Aquidauana

Desde que assumiu o seu mandato o governador Reinaldo Azambuja vem enfatizando o carácter municipalista de sua gestão. Só em Aquidauana o governo do Estado já investiu mais de R$ 3 milhões em obras de saneamento e R$ 19 milhões em habitação.

O Secretário de Estado de Infraestrutura Marcelo Miglioli fez um balanço das obras já executadas e as que ainda serão entregues.

Aguardada há cerca de duas décadas, as obras de pavimentação da MS-450 no trecho Estrada Parque serão executadas pelo governador Reinaldo Azambuja, numa extensão de 18 quilômetros de Aquidauana ao distrito de Camisão. Emblemática para a área, a obra ajudará a movimentar o turismo, facilitando o acesso a uma região repleta de belezas naturais.

Miglioli destacou que as rodovias estaduais de Aquidauana estão todas implantadas.

Nos últimos meses, Aquidauana recebeu também do Governo do Estado pacote de investimentos destinados a sua infraestrutura urbana com obras de drenagem e asfaltamento de 86 quadras, beneficiando grande parte dos 47482 habitantes – segundo estimativa do IBGE.

Na infraestrutura estão sendo feitos ainda investimentos para extensão da rede coletora de esgoto e na ampliação do abastecimento de água. Foram entregues também 189 unidades habitacionais em parceria com Prefeitura e Governo Federal no loteamento Jardim Aeroporto II, e outras 31 pelo Programa Nacional de Habitação Rural. Outras 60 habitações rurais estão em fase de construção.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)