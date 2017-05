Governo do Estado investe em obras de pavimentação e drenagem em Nova Andradina

O Governo do Estado por meio da Secretaria de Infraestrutura está promovendo melhorias em diversos bairros de Nova Andradina. Conforme a coordenadora estadual da região leste, Dione Hashioka, as obras de pavimentação e drenagem de águas pluviais vão contribuir com a facilidade do acesso da população à diversos bairros da cidade.

Além disso, o Governo do Estado também está executando a construção de mais 197 moradias populares. Os recursos empenhados são de cerca de 569 milhões de reais, de acordo com a coordenadora.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Veja Também

Comentários