Dourados recebe investimentos de R$ 167 em pelo menos 35 frentes de trabalho

Com R$ 167 milhões em investimentos, em pelo menos 35 frentes de trabalho, o Governo do Estado está mudando a realidade do município com obras de drenagem e pavimentação de vias do Centro e bairros, construção de escolas e estruturas para atendimento à população.

São dezenas de obras de infraestrutura já concluídas, em andamento e fase de licitação feitas com recursos estaduais e contrapartida a projetos em parceria com o Governo Federal.

Somente em drenagem, recuperação asfáltica e pavimentação de vias urbanas no Centro e bairros os recursos totalizam R$ 75 milhões. Há ainda obras para adequação da capacidade de tráfego; construção e reforma de escolas, bibliotecas, laboratórios e diversos outros pontos para atendimento à população; além dos investimentos em Educação e saneamento.

Por meio de parceria com a União, está em andamento o projeto de construção do Hospital Regional de Dourados. A obra será feita com recursos federais e estaduais e somente na primeira etapa os investimentos somam R$ 27,2 milhões.

Na área da Segurança, o município recebeu 18 novas viaturas para atender às Polícias Civil, Militar e Corpo de Bombeiros e foram adquiridos também equipamentos e armamentos que superam R$ 7 milhões.

A Presidente da Associação Comercial e Empresarial de Dourados, Elizabeth Rocha, destaca que todos esses investimentos têm contribuído para o comércio e ajudado no desenvolvimento do município. Uma das obras emblemáticas para os comerciantes é a recuperação do Distrito Industrial.

