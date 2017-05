Governo do Estado inicia programa de avaliação do servidor público

Considerada a principal fase do Programa de Gestão por Competência, o processo de avaliação de desempenho individual dos servidores do poder executivo de Mato Grosso do Sul tem o objetivo de acompanhar a trajetória profissional dos funcionários.

De acordo com Carlos Alberto de Assis, secretário de Estado de Administração de Desburocratização, o servidor será avaliado com base nas ações já desempenhadas por ele, assim como os próprios gestores.

Ainda de acordo com as diretrizes do Programa, para garantir a prestação dos serviços públicos com qualidade, o Governo se vai se preocupar com a qualificação caso seja necessário, conforme explica o secretário de Governo e Gestão Estratégica Eduardo Riedel.

O processo de avaliação de desempenho foi lançado nessa quarta-feira, 10 de maio. A ação foi voltada aos secretários de estado, presidentes de autarquias e fundações, diretores, superintendentes, coordenadores, dirigentes sindicais e representantes sociais.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

