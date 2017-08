Delegacia da Mulher em Dourados vai contar com toda estrutura moderna e equipe multidisciplinar

No dia 7 de agosto, data em que a Lei Maria da Penha completa 11 anos de sanção, o governador Reinaldo Azambuja inaugurou mais um espaço dedicado às mulheres vítimas de violência. A sede da nova Delegacia de Atendimento à Mulher de Mato Grosso do Sul fica na cidade de Dourados. De acordo com o governador, o local vai contar com toda estrutura moderna e equipe multidisciplinar para o atendimento das vítimas.

Para Luciana Azambuja, subsecretária e Políticas para Mulheres, a nova sede mostra o olhar sensível do Estado a um tema que precisa da atenção de toda a sociedade. Luciana reforça que o ponto alto é a rede de amparo às mulheres.

A Delegacia de Atendimento à Mulher conta atualmente com cinco escrivães e cinco investigadores. No novo espaço a equipe será bem maior. Motivo que faz com que os profissionais se sintam muito mais motivados pela causa, conforme a delegada Paula Ribeiro.

O Ministério Público do Trabalho contribuiu com a estrutura fazendo a doação de todo o sistema de monitoramento da delegacia por meio de câmeras e computadores, com valor estimado de 70 mil reais.

OUÇA AQUI

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Veja Também

Comentários