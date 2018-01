Governo do Estado garante socorro aos municípios atingidos pelas chuvas

A determinação foi dada pelo governador Reinaldo Azambuja antes do início das férias dele e hoje (8) esteve acompanhando a governadora em exerício Rose Modesto, em reunião com a Seinfra e a Cedec - Fotos: Chico Ribeiro

O Governo do Estado auxiliará os municípios que sofreram as maiores consequências em função das chuvas e decretaram situação de emergência. No entanto, as intervenções coordenadas pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) serão definidas após relatório da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec).

A determinação foi dada pelo governador Reinaldo Azambuja antes do início das férias dele e hoje (8) esteve acompanhando a governadora em exerício Rose Modesto, em reunião com a Seinfra e a Cedec. “O governo será parceiro dos municípios, como sempre tem sido, mas vamos analisar caso a caso para tomada de decisões”, garantiu.

A reunião foi com o secretário estadual de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, e a coordenação da Defesa Civil, para discutir as medidas emergenciais de socorrer às regiões atingidas pelas fortes chuvas. Ficou definido que o levantamento já iniciado pela Defesa Civil nestas localidades apontará as ações e suas prioridades.

“Vamos atuar juntos com as prefeituras para garantir o direito de ir e vir, o acesso às pessoas e o transporte da produção, e a situação de emergência será avaliada com base no parecer da Defesa Civil Estadual e visita in loco da vice-governadora e do secretário de Infraestrutura”, adiantou Reinaldo Azambuja, que teve autorização da Assembleia Legislativa para se licenciar do cargo do dia 8 a 26 deste mês, a título de férias.

Participaram da reunião, realizada na Seinfra, o secretário-adjunto de Infraestrutura, Helianey Paulo da Silva; o diretor-presidente da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), Emerson Pereira; o coordenador estadual de Defesa Civil, Coronel Isaías Bittencourt; e o coordenador-adjunto da Cedec, tenente-coronel Fábio Catarinelli.