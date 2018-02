Governo do Estado garante recursos para reforma e ampliação de abatedouro em Caracol

Contrapartida do município e emendas parlamentares complementarão os custos da obra. Em pleno funcionamento o abatedouro deve gerar trezentos novos postos de trabalho

Campo Grande (MS) – Buscando fortalecer a agricultura familiar, gerar emprego e renda e agregar valor ao produto primário da região sudoeste, o Governo do Estado liberou R$ 900 mil através de recursos do FADEFE/MS (Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e de Equilíbrio Fiscal do Mato Grosso do Sul), fundo do Governo do Estado gerido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), para obras de reforma e ampliação do abatedouro municipal de bovinos de Caracol.

Para complemento dos custos com a obra a Prefeitura entrará com contrapartida de uma área de quatro hectares e uma parte da obra, que já está executada, e os deputados federais Zeca do PT e Vander Loubet, complementarão com emendas parlamentares que totalizam R$ 800 mil reais, que serão utilizados na compra de equipamentos.

A assinatura do convênio – que inclui plano de trabalho, cronograma de desembolso, cronograma de execução e plano de aplicação – que aconteceu na manhã desta segunda-feira (5.2) reuniu o Secretario Jaime Verruck, o Prefeito de Caracol, Manoel Viais e vereadores, os deputados federais Vander Loubet e Zeca do PT.

Satisfeito com a agilidade das tratativas para liberação dos recursos o Prefeito Manoel Viais comentou a importância da parceria com o Governo do Estado e as transformações por que passa a economia de Caracol, que tem como base a pecuária extensiva de corte. “Estamos vivendo um novo tempo em Caracol, resultado da união dos esforços da municipalidade com vereadores, o empenho de parlamentares parceiros do município e em especial, da parceria com o Governo do Estado”, completou.

Manoel comentou ainda que por falta de um abatedouro a população consome carne de qualidade inferior a que produz e que o município tem muitos problemas com o abate clandestino. “Além de resolver esses dois problemas também atenderemos os pequenos criadores que não tem volume suficiente para negociar com frigoríficos, ficando a mercê de intermediadores que não pagam o valor comercial”.

O Secretario Jaime Verruck comentou que a obra irá alavancar a economia de toda região ao lembrar que Caracol possui atualmente um rebanho de 280 mil cabeças, e juntos com os municípios vizinhos, Porto Murtinho e Bela Vista, formam um rebanho de 861 mil cabeças. O Secretario ainda reforçou ao Prefeito a importância de garantir a qualificação profissional para atender a demanda criada com a reativação do abatedouro, que deve gerar, em pleno funcionamento, até 300 novos postos de trabalho.

Vereadores e secretário de Caracol também participaram do ato de assinatura do convênio na Semagro

Diversos outros temas foram colocados em pauta, no encontro que contou com a presença de, além dos deputados Vander Loubet e Zeca do PT, do vice Prefeito de Caracol, Carlos Humberto (Neco), o Secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente de Caracol, Pedro Roberto de Oliveira, os vereadores de Caracol, Douglas Vilalba (Presidente), Paulo Sergio Pucheta, Dilmair Silva Leite, Timóteo Bafú, Magaly Godoy, Professor Adair e Nego, além do ex-vereador Aroldo Franco e o superintendente de administração e finanças da Semagro, Edson Gênova.

Texto e fotos: Kelly Ventorim, Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro)