Governo do Estado garante R$ 180 mi para investimentos na Capital

Com o objetivo de atender as demandas dos municípios sul-mato-grossenses, por meio da prática de gestão regionalizada, o governador Reinaldo Azambuja assinou na noite dessa segunda-feira, 4 de setembro, o pacto “Juntos por Campo Grande”.

Pelo menos 180 milhões de reais serão investidos em obras de infraestrutura em diversos bairros. O recurso faz parte de uma união de esforços entre Governo do Estado, União e Prefeitura Municipal. Do total, 15 milhões de reais já foram repassados pelo governo para dar andamento às obras paralisadas, conforme explica governador Reinaldo Azambuja.

A solenidade que oficializou o pacto com a prefeitura de Campo Grande foi realizada na Câmara de Vereadores. Na oportunidade foi assinado também convênio com repasse de cerca de R$ 5 milhões para aquisição do material que será usado na construção das unidades habitacionais das famílias removidas da comunidade Cidade de Deus, entre outras obras que já foram iniciadas conforme lembra Reinaldo Azambuja.

O prefeito Marcos Trad acredita que a união de forças é fundamental para garantir as melhorias para a cidade, mesmo em um período econômico difícil.

Entre as melhorias incluídas no pacote do pacto “Juntos por Campo Grande” estão obras a urbanização e recuperação de áreas degradadas dos Córregos Bálsamo, Segredo e Taquaral. Manejo de águas pluviais no Rio Anhanduí. Drenagem, pavimentação e qualificação de vias urbanas dos seguintes de diversos bairros. Corredores de transportes pelo PAC Mobilidade

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Veja Também

Comentários