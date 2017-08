Corpo de Bombeiros Militar recebe 63 novos sargentos

Cumprindo o compromisso de priorizar a segurança pública e valorizar os servidores de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado formou na manhã desta sexta-feira (4.8), 63 novos sargentos do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS). São homens e mulheres que antes ocupavam a função de cabos e foram promovidos ao cargo de 3º sargento, através de concurso público interno. A solenidade que aconteceu no quartel do Comando Geral da Instituição na Capital, contou com a presença do secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública José Carlos Barbosa, do comandante-geral da corporação, Esli Ricardo de Limas, entre outras autoridades civis e militares.

O Curso de Formação de Sargentos tem como objetivo habilitar os militares para o exercício dos cargos inerentes à graduação, como comandar guarnições de serviço, exercer função de adjunto ao oficial de dia nas Unidades de Bombeiro Militar, atuar como instrutor ou monitor em cursos, estágios e instruções de tropa pronta.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, disse em seu discurso que a promoção dos militares dentro da corporação é um reconhecimento aos vários anos de serviço prestados ao Corpo de Bombeiros. “A segurança pública, para ser efetiva, precisa de investimentos para ter profissionais preparados e bem qualificados e é isso que nós estamos buscando a cada dia. Hoje podemos ver a alegria dos novos terceiros sargentos sendo promovidos e observar que pudemos possibilitar o direito à ascensão na carreira de bombeiro militar, e quem ganha é a população de Mato Grosso do Sul”, enfatizou Barbosa.

Segundo o dirigente da Sejup, uma pesquisa do IBOPE Inteligência aponta, pela 9ª vez consecutiva, o Corpo de Bombeiros como instituição que a população mais confia. “Isso demonstra que o trabalho desenvolvido pelas corporações salvando vidas, correndo riscos e, sobretudo servindo a comunidade, tem conquistado cada dia mais a confiança das pessoas”, finalizou.

O evento foi marcado ainda pelo destaque aos três primeiros colocados no curso os sargentos Vanderlei Gomes da Silva, Roberto Alexandre Costa e Ricardo Bittencourt Maidana, e pela homenagem em memória do cabo bombeiro militar Leonardo Gonçalves Pereira Júnior, que integraria a turma.

