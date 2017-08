Governo do Estado vai contribuir com a revitalização da Colônia Paraguaia

Com objetivo de estimular as atividades culturais da Associação Colônia Paraguaia em Campo Grande e o turismo, o Governo do Estado vai contribuir com a revitalização do espaço que atualmente sedia diversas festividades típicas.

Em reunião com o governador Reinaldo Azambuja, o presidente da Associação, Albino Romero, pediu apoio para a reforma da sede. O projeto apresentado nessa segunda-feira, 14 de agosto, engloba mudanças na fachada, na praça de alimentação e banheiros, construção de sala para aulas de dança e idiomas. O local tem cinco mil metros quadrados de área e capacidade para receber até 3 mil pessoas.

Reinaldo Azambuja que garantiu a contribuição do Governo com a reforma da Colônia Paraguaia como forma de homenagear o Estado no ano em que completa 40 anos.

Segundo dados da Associação há estimativas de que vivam em Mato Grosso do Sul, pelo menos 400 mil famílias entre paraguaios e descendentes, sendo 150 mil pessoas somente na Capital. As contribuições deste povo com a cultural local estão presentes em diversos segmentos culturais como a gastronomia e a música.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

