Governo do Estado facilita financiamento da casa própria através de subsídio

Campo Grande (MS) – Recurso do Governo do Estado deu condições para que centenas de famílias de Campo Grande realizassem o sonho da casa própria. Subsídios no valor máximo de R$ 6 mil foram fundamentais para contratação de financiamentos dentro do Programa Minha Casa Minha Vida. Denominada de Faixa 1,5, a modalidade é destinada para famílias com renda familiar de até R$ 2.350.

Nesta terça-feira (2.10), foram entregues 180 apartamentos pelo programa no Residencial Itacira. Desses, 95 foram adquiridos por meio do subsídio. A dona de casa Ilda Maria Aguilheira, de 41 anos e o marido Willian Pereira, de 31, foram beneficiados com o subsídio que, segundo eles, veio em boa hora.

“O subsídio foi fundamental, no momento nós não tínhamos condições de dar o valor da entrada. Hoje nosso sentimento é de grande alegria e agradecimento. Sempre almejamos ter nosso lar, nosso cantinho, é uma alegria que não consigo expressar em palavras”, disse Willian.

Governo assegura moradia para famílias

A servidora pública Glaucia Maria Alves da Silva, de 39 anos, também recebeu a chave do apartamento novo e gostou do que viu. “Está tudo lindo, do jeito que sempre sonhei. Todo mundo sonha com seu lar e hoje eu conquistei o meu”.

Neste empreendimento foram construídos dois tipos de apartamentos, o primeiro possui 42,17 m², com dois quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e circulação. Já o segundo, com 58,08 m², tem um quarto a mais. O espaço também possui playground, espaço do tereré e área arborizada.

A realização da casa própria no Rita Vieira

O secretário especial do Governo do Estado, Carlos Alberto de Assis, esteve na solenidade parabenizando as famílias. Na ocasião ele também destacou o investimento do governo em habitação. “Até 2022 mais de 5 mil residências serão entregues em Campo Grande, levando para a população o acesso a moradia digna. Já no dia de hoje quero desejar que vocês tenham uma vida muito feliz na residência de cada um”.

Para a diretora-presidente da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), Maria do Carmo Avesani Lopez, os novos empreendimentos movimentam a economia da cidade. “Além de oferecer moradias de qualidade e um bem-estar às famílias, a modalidade gera emprego e movimenta a economia do Estado”.

Na Capital já foram entregues 504 unidades habitacionais pelo Programa Minha Casa Minha Vida “Faixa 1,5”, sendo que o valor do investimento em subsídio por parte do Estado foi de R$ 2,1 milhões. A obtenção do subsídio depende da apresentação das contas ativas e inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), além da autorização para utilização do saldo até o limite necessário para aquisição do financiamento.

Rosana Moura – Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab)

Fotos: Divulgação