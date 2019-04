Governo do Estado envia projeto de lei que prorroga abono por 60 dias

Se lei for aprovada, benefício vai constar já no pagamento referente a abril

Campo Grande (MS) – Atendendo pedido da comissão de deputados estaduais, o governo de Mato Grosso do Sul vai enviar um projeto de lei que prorroga por 60 dias o abono dos servidores efetivos.

O assunto foi tratado nesta segunda-feira (29.4) em uma reunião dos secretários estaduais Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica) e Roberto Hashioka (Administração e Desburocratização), com os deputados Barbosinha, Cabo Almi, Coronel Davi, Gerson Claro e Capitão Contar.

Se for aprovada, a lei garantirá o benefício já no próximo pagamento, referente a abril. O mês de maio também será contemplado. Para garantir o abono, a Assembleia Legislativa vai fazer um esforço concentrado nesta terça-feira (30.4), com direito a sessões extraordinárias.

De acordo com os deputados, a proposta deverá receber parecer oral da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e precisará ser aprovada em duas votações em plenário.

A aprovação é necessária porque a lei que concedia o abono teve o prazo expirado. Nesta quinta-feira (29.4), o governador Reinaldo Azambuja explicou que o Estado busca solução para manter o benefício, mesmo diante do momento de dificuldade.

Paulo Fernandes – Subsecretaria de Comunicação

Foto: Chico Ribeiro