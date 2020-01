Governo do Estado entrega novas viaturas para a Polícia Militar nesta segunda-feira

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado entrega 43 viaturas e três micro-ônibus para a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), nesta segunda-feira (27.1). Ao todo foram investidos cerca de R$ 9 milhões na compra dos novos veículos, adquiridos com recursos de emenda parlamentar e da União.

As viaturas modelo L.200 que já estão adaptadas conforme os padrões da PM deverão integrar os batalhões de nove municípios e um distrito: Campo Grande, Sidrolândia, Sete Quedas, Dourados, Fátima do Sul, Paraíso das Águas, São Gabriel do Oeste, Sonora, Bela Vista e o Distrito Arapuá, que fica localizado em Três Lagoas.

Já os três micro-ônibus ficarão à disposição da Polícia Militar para atender operações, cursos de formação, manifestações, transporte de efetivo, entre outras necessidades.

É importante lembrar que o Governo de Mato Grosso do Sul tem investido fortemente na Segurança pública, por meio do programa “MS Mais Seguro”, que foi lançado em 2016, totalizando mais de R$ 130 milhões de recursos aplicados na reestruturação das forças policiais. Esse valor foi aplicado na aquisição de 742 novas viaturas, 755 novas armas, mais de 900 mil munições, 8.793 equipamentos de proteção pessoal e reformas por meio do projeto “Mãos que Constroem”.

A solenidade de entrega das viaturas acontece a partir das 9h, no quartel do Comando Geral da PMMS, localizado na Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, nº 1.203, no Parque dos Poderes. O evento contará com as presenças do governador em Reinaldo Azambuja e o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira.

Regiane Ribeiro – Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp)

Foto: Arquivo