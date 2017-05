Governo do Estado entrega equipamentos para a agricultura familiar de Chapadão do Sul

A patrulha mecanizada no valor de 161 mil reais faz parte do programa de valorização da agricultura familiar, e que vai disponibilizar em 2017 pelo menos 2000 equipamentos para os pequenos produtores de todo o Estado. O investimento total previsto é de 50 milhões de reais. Os recursos investidos são provenientes de emendas parlamentares, e de contrapartida estadual.

Durante agenda em Chapadão do Sul, o governador defendeu o fortalecimento do setor como diferencial no desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul.

Para o prefeito João Carlos Krug, as máquinas vão ser essenciais, principalmente na assistência às famílias que vivem nos assentamentos da cidade.

Segundo a Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural – a Agraer, entre os maquinários que serão disponibilizados ao longo deste ano estão tratores, grades aradoras, grades niveladoras, calcareadeiras, ordenhadeiras, resfriadores e forrageiras.

As entregas iniciaram no começo do ano e seguem até dezembro, conforme cronograma.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

