Governo do Estado entrega do Prêmio Sul-mato-grossense de Inovação na Gestão Pública 2017

Seis servidores públicos estaduais serão contemplados com o total de R$ 24 mil. Eles são os ganhadores do concurso Prêmio Sul-mato-grossense de Inovação na Gestão Pública 2017. A entrega será realizada nesta quarta-feira, dia 25, às 10 horas, no auditório da Governadoria. No total foram 73 inscritos em duas modalidades: Práticas Inovadoras de Sucesso e Ideias Inovadoras Implementáveis.

O Secretário de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis falou sobre a importância da ação.

Os projetos classificados em 1º, 2º e 3º lugares, nas duas modalidades, receberão o valor de R$ 6 mil, R$ 4 mil e R$ 2 mil reais, respectivamente, totalizando o valor de R$ 24 mil. Todos os participantes que tiveram seus projetos habilitados receberão, posteriormente, os certificados de participação como incentivo para continuarem inserindo suas ideias e práticas nas próximas edições. Este ano foram 58 projetos habilitados.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)