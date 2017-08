Governo do Estado entrega 25 veículos para atendimento à agricultura familiar

A nova frota faz parte do pacote de investimentos em logística e infraestrutura para atender o aumento das famílias que vivem da agricultura familiar e precisam de demanda especializada.

De acordo com o governador Reinaldo Azambuja, a ideia é fazer com que o suporte técnico possa chegar ao pequeno produtor.

Os recursos de mais de um milhão de reais foram viabilizados através de convênio entre o Estado e a União, por meio da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário.

Segundo Enelvo Fenini, diretor-presidente da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) foram adquiridos 25 veículos, modelo Gol, no valor de 36.317,80, cada. Os automóveis vão agilizar o atendimento realizado pelos técnicos nas propriedades rurais.

Eder Lima, mais conhecido como Tuta, é prefeito de Ivinhema. Ele se diz muito satisfeito com a atenção do Governo do Estado, que destinou um dos carros ao município, uma vez que a cidade conta com cerca de 2 mil pequenos produtores.

A entrega dos veículos aos prefeitos contemplados foi realizada nessa quinta-feira, dia 17 de agosto.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

