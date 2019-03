Governo do Estado entrega 100 casas em Paranhos e anuncia novos investimentos

Campo Grande (MS) – As 100 casas fazem parte do conjunto habitacional Virgílio Fernandes. Cada unidade conta com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e estão equipadas com painel de captação de energia solar. Ao fazer a entrega, o governador Reinaldo Azambuja disse que a construção desse conjunto habitacional, ao custo de R$ 8,3 milhões, é resultado da parceria construída pelo Governo do Estado.

Em Paranhos, o governador também inaugurou três pontes de concreto, sobre o córrego Vermelho, numa extensão de 28 metros; sobre o rio Iguatemi, numa extensão de 66 metros; e sobre o córrego Taquaperí, numa extensão de 14 metros. Obras que receberam R$ 4 milhões em investimentos.

Reinaldo Azambuja ainda entregou kits esportivos para atender as 13 escolas estaduais de Paranhos, Coronel Sapucaia, Iguatemi, Sete Quedas e Tacuru.

Paranhos também está recebendo investimento do Governo em pavimentação e drenagem. São cerca de 1.000 metros de drenagem e 19 mil m² de pavimentação, em um investimento de R$ 2,98 milhões de recursos próprios do Governo do Estado, por meio do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul (Fundersul).

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Chico Ribeiro