Governo do Estado e União liberam recursos para a construção de hospital em Dourados

Durante agenda na cidade de Dourados, o governador Reinaldo Azambuja e o Ministro da Educação Mendonça Filho anunciaram a liberação de 34 milhões de reais para a primeira etapa da construção do Hospital da Mulher e da Criança.

A estrutura ficará anexa do Hospital Universitário da cidade e terá mais de nove mil metros quadrados de área construída. Os atendimentos vão ser oferecidos nas áreas de ginecologia, obstetrícia, pediatria e neonatologia.

Reinaldo Azambuja avalia esse investimento como mais um importante passo para a melhoria dos atendimentos de saúde da população sul-mato-grossense.

Já na primeira etapa, o hospital vai ofertar 55 leitos e serviços de pronto-atendimento pediátrico, pronto-atendimento obstétrico, alojamento conjunto da maternidade, Centro de Parto Normal com cinco quartos, Centro Obstétrico com quatro salas cirúrgicas, Ambulatório Pré-Natal de Alto Risco, além de estruturas de apoio, como sala de plantão, área de apoio a Ensino e Pesquisa, brinquedoteca e área de convivência, com café e recepção geral.

Dentro do cronograma de repasses para o Hospital da Mulher e da Criança, dos R$ 34 milhões, R$ 10 milhões já serão destinados este ano, R$ 12 milhões em 2018 e R$ 12 milhões em 2019.

Os investimentos foram anunciados como uma união de esforços entre os Governos Estadual e Federal, de acordo com o Ministro Mendonça Filho.

Parte da obra ocupará uma parcela da área doada no ano passado pelo governo do Estado de, que fica no entorno do hospital, formando um cinturão verde de aproximadamente nove hectares

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

