Governo do Estado e Prefeitura de Campo Grande renovam auxilio à Banda Sinfônica Mirim da Polícia Militar

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado e a prefeitura de Campo Grande assinaram nessa terça-feira (16.4) a renovação do convênio de auxílio para a Banda Sinfônica Mirim da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

Representando o governador Reinaldo Azambuja, a primeira-dama Fátima Azambuja destacou a importância do projeto social para a formação de crianças e adolescentes. “A Banda Sinfônica Mirim é um exemplo de quando damos as mãos podemos fazer a diferença e permitir que nossas crianças tenham um futuro melhor”, disse.

O prefeito de Campo Grande, Marcos Trad, destacou que além da ajuda do poder público, são os pais que fazem o diferencial para o sucesso do programa social. “São projetos como esse que ajudam as crianças a definir seus caminhos e a família tem um papel fundamental na manutenção ao longo desse percurso, sempre apoiando”, completou.

O projeto Banda Sinfônica Mirim da Polícia Militar (PM) de Mato Grosso do Sul recebe recurso do Governo do Estado, que é utilizado para as despesas do projeto como manutenção, água, luz, telefone, além da cedência do espaço físico. A Prefeitura da Capital também ajuda com alimentação, funcionários e vale transporte.

O secretário-adjunto estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), coronel Ary Carlos Barbosa, afirmou que os projetos sociais desenvolvidos no Mato Grosso do Sul apresentam resultados muito positivos. “Temos casos de crianças e adolescentes que frequentaram os programas e hoje são concursados da Polícia Militar”, afirmou.

O projeto social Banda Sinfônica Mirim da PM foi criado em 1995, pela ex-primeira dama do Estado, Nely Martins. São 86 crianças atendidas, com idade entre 10 e 17 anos, em situação de vulnerabilidade social. Com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o projeto oferece aulas de música, educação moral e cívica, apoio pedagógico e prevenção ao uso de drogas.

Airton Raes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Edemir Rodrigues