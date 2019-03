Governo do Estado e Prefeitura de Campo Grande fecham parceria para pacote de R$ 169 milhões em obras

Foto: Chico Ribeiro

Nesta quarta-feira, 20 de março, o prefeito Marquinhos Trad e o governador Reinaldo Azambuja firmaram um convênio de R$ 15 milhões do Governo do Estado para a segunda etapa do pacote de R$ 169 milhões em obras contrapartida e reajustamento de contratos já em andamento.

Serão executados mais de 40 quilômetros de pavimentação, aproximadamente 25 quilômetros de recapeamento e intervenções como a travessia de drenagem que vai eliminar os problemas de alagamento na avenida Cônsul Assaf e proximidades do terminal Nova Bahia.

O governador Reinaldo Azambuja ressaltou a satisfação de participar de uma nova agenda positiva que, segundo ele, só é possível acontecer através de uma parceria equilibrada, como tem sido a união dos dois governos, em prol de Campo Grande.

Se não houver imprevistos, os trabalhos devem terminar em aproximadamente 12 meses.

PAC Pavimentação – A maior parte dos recursos do convênio, na ordem de R$ 9,658 milhões, será usada para a conclusão de 12 frentes de pavimentação pela cidade e iniciar outras quatro: Vila Nasser (Etapa A), Jardim Belinatti (região do Panamá), Jardim Anache e Complexo José Tavares do Couto –as duas últimas na região do Nova Lima, onde foram iniciadas ações que se estenderam pela Cônsul Assaf Trad, Avenida Zulmira Borba e Rua Jerônimo de Albuquerque.

Dentre a continuidade das obras, o Complexo Atlântico Sul (Etapas A, B, C e D) abrange o recapeamento das Ruas Rio de Janeiro e Francisco José dos Santos, no Estrela do Sul; a travessia de drenagem da Cônsul Assaf Trad na região do Terminal Nova Bahia e pavimentação da rua lateral na região do “corredor” do Nova Lima, bem como o recapeamento da Avenida até a região da Rua Coxim (Coronel Antonino).

O Complexo Mata do Jacinto vai avanças nas etapas A, D e E. Na primeira, também serão incluídas obras para controle da erosão que, há anos, atinge o Parque do Sóter.

Também foram confirmadas as continuidades das obras nos Complexos Seminário (A, B e C) e Altos do São Francisco. Nestas regiões, serão recapeadas as Avenidas Tamandaré (a partir do cruzamento com a Avenida Julio de Castilho) e Euler de Azevedo e das Ruas Tenente Lira e do Seminário.

A Rua Marechal Câmara, que integra o projeto A do Seminário, será concluída, garantindo um novo acesso à região da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco).

PAC Mobilidade – O conjunto de ações inclui, ainda, R$ 15,9 milhões para o PAC Mobilidade Urbana, sendo R$ 12,855 milhões via financiamento do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) e R$ 3,045 milhões do convênio com o governo estadual.

Com os recursos, será possível dar continuidade às obras do corredor sudoeste de transporte coletivo e do corredor norte. No primeiro caso, está prevista a licitação do recapeamento da Avenida Bandeirantes, com custo estimado em R$ 8,1 milhões. A obra, que inclui um pavimento especial para a circulação do transporte coletivo, vai se integrar aos investimentos já realizados nas Ruas Guia Lopes e Brilhante, e que envolve ainda a Avenida Marechal Deodoro.

O corredor norte, por sua vez, levará investimento semelhante à Rua Bahia, da Avenida Afonso Pena ao Terminal General Osório. O projeto total inclui a Avenida Cônsul Assaf Trad em sua extensão até o Terminal Nova Bahia. Os corredores das Avenidas Calógeras (Mato Grosso a Eduardo Elias Zahran) e Gury Marques (Senador Antônio Mendes Canale ao Terminal Guaicurus) também devem ser contemplados.