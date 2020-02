Governo do Estado é parceiro na realização da maior feira da Agricultura Familiar – a Tecnofam 2020

Campo Grande (MS) – O Censo Agropecuário do IBGE, demonstrou que 61% das propriedades rurais economicamente ativas no Mato Grosso do Sul, ou seja, mais de 43 propriedades rurais pertencem a agricultura familiar. O estado conta com um total de 71.164 mil propriedades entre grandes e pequenos produtores.

E foi a importância da agricultura familiar para o cenário agropecuário estadual, que levou a Embrapa, em parceria com o governo de Mato Grosso do Sul, através da Semagro e Agraer, a realizar a 4ª edição da Tecnofam – Tecnologias e Conhecimento para a Agricultura Familiar.

O secretário, Jaime Verruck, da Semagro destacou que essa parceria com a Embrapa Agropecuária Oeste, em favor da realização da Tecnofam é fundamental para o aumento da produtividade.

A Feira, que oportuniza aos participantes o contato com soluções tecnológicas, com enfoque na sustentabilidade da produção agropecuária, acontece entre os dias 7 e 9 de abril, na Embrapa Agropecuária Oeste – Rodovia BR 163, Km 253,6, em Dourados.

Informações sobre a Tecnofam 2020 podem ser obtidas no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) da Embrapa no endereço www.embrapa.br/fale-conosco/sac/.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação