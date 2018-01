Governo do Estado e Fundect investem R$ 700 mil no apoio a pesquisas relacionadas com o SUS

O edital PPSUS é uma parceria da Fundect com o CNPQ, Ministério da Saúde e Secretaria de Estado de Saúde - Imagem: Fundect-MS

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) e da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado do Mato Grosso do Sul (Fundect-MS), está investindo cerca de R$ 700 mil no apoio a pesquisas que promovam avanços no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS), representando significativa contribuição para o desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação em nosso Estado.

O edital PPSUS é uma parceria da Fundect com o CNPQ, Ministério da Saúde e Secretaria de Estado de Saúde. Os recursos já estão disponíveis nos cartões BB Pesquisa de 27 pesquisadores de 7 instituições de Mato Grosso do Sul. As pesquisas estão distribuídas em 5 linhas temáticas: Saúde dos povos indígenas, atenção à saúde, doenças transmissíveis, promoção da saúde e políticas e gestão em saúde.

De acordo com o diretor-presidente da Fundect, Márcio de Araújo, o edital tem como principal meta apoiar pesquisas em sintonia com a realidade e a necessidade de Mato Grosso do Sul.

“O edital garante aos pesquisadores de MS recursos para auxiliar suas pesquisas, identificando e propondo soluções para problemas de saúde que dependem do conhecimento científico e tecnológico para a sua resolução e o direcionamento dos investimentos de CT&I para atender às necessidades do Estado, contribuindo para a redução das desigualdades regionais no campo da ciência, tecnologia e inovação em saúde”, afirma Márcio.