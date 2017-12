Governo do Estado e Fundect investem R$ 1,5 milhão no fomento a pesquisas

“O Governo do Estado e, consequentemente a Semagro [Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar] e a Fundect, fecham 2017 com a publicação deste edital de suma importância para a produção científica do - Imagem: CPAQ / UFMS

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado do Mato Grosso do Sul (Fundect-MS) publicou nessa quinta-feira (7) no Diário Oficial do Estado (DOE) a seleção pública de Projetos de Pesquisa e Inovação para o MS – edital universal. Os interessados também podem ter acesso pelo site da Fundect.

O edital é destinado à pesquisadores doutores vinculados à instituições científicas e tecnológicas, fundações e universidades sediadas no Mato Grosso do Sul. Os mesmos deverão apresentar propostas de quaisquer áreas, que contribuam para o desenvolvimento do Estado e que fortaleça os grupos de pesquisa e programas de pós-graduação, contribuindo para o desenvolvimento criativo das estruturas científicas, econômicas, sociais e culturais do MS.

O de Mato Grosso do Sul investirá por meio da Fundect, até R$ 1,5 milhão em recursos para a pesquisa. O valor máximo por projeto será de 50 mil para propostas individuais (instituição única) e até 100 mil para rede de pesquisadores de, no mínimo, três instituições distintas de C,T&I de MS.

As propostas deverão ser enviadas via Sistema SigFundect até o dia 19 de janeiro de 2018. O coordenador receberá protocolo por e-mail na sua área restrita do sistema imediatamente o envio da proposta.

“O Governo do Estado e, consequentemente a Semagro [Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar] e a Fundect, fecham 2017 com a publicação deste edital de suma importância para a produção científica do MS. Este é o momento, sendo assim, convoco pesquisadores doutores de todo o Estado para enviarem suas propostas e participarem do edital”, afirma o diretor-presidente da Fundect, Márcio de Araújo.