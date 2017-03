Governo do Estado discute produção sustentável de leite na Dinapec

A rota de número cinco dentro leva os visitantes a programação preparada pela Sepaf e Agraer

Campo Grande (MS) – Dentro da programação da 12º edição da Dinâmica Agropecuária – Dinapec – que acontece até hoje, dia 10, na Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande (MS) e apresenta tecnologias desenvolvidas pela Embrapa e instituições parceiras, a Secretaria de Produção e Agricultura Familiar (Sepaf) e a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) são responsáveis pela rota cinco que discute a produção sustentável de leite com ênfase na agricultura familiar.

As oficinas oferecidas pelos profissionais da Secretaria e da Agencia colocarão em discussão: Alternativas, reforma ou renovação de pastagens; Como alimentar adequadamente o rebanho, inclusive na seca; Pastejo rotacionado; “Muitos serão excluídos da produção de leite. E você?”, “Brucelose e a tuberculose, controle e transmissão”; “Cuidados na produção de derivados do leite e sobre o SISBI”, ‘Reflexos do Rebanho na produção e qualidade do leite’ e ‘vacinação dos animais com ênfase em febre aftosa’.

Ao todo a Dinapec oferecerá aos visitantes, durante os três dias, dez rotas tecnológicas e treze oficinas, contemplando, ao todo, os seguintes temas: (Integração Lavoura-Pecuária (ILP), Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), Manejo e Recuperação de Pastagens dentro do Contexto do Programa ABC, Melhoramento Animal, Novas Cultivares Forrageiras, Ovinocultura, Produção e Qualidade do Leite, Sanidade Animal, + Precoce: Tecnologias para Produção de Novilhos Precoces, Produção sustentável de leite com ênfase na agricultura familiar.

Na abertura do evento foram lançados a Cultivar híbrida BRS RB 331 Ipyporã e Cultivar híbrida BRS Quênia, o Novo Modelo da Régua de Manejo de Pastagem, os aplicativos APP Pasto Certo, Aplicação em Excell CustoBov, e a Plataforma de Qualidade Carne Bonificada – Programa de Bonificação de Raças Bovinas – Parceria CNA/Embrapa/Olympo e realizada a assinatura do termo de Cooperação Técnica entre Embrapa Gado de Corte e WebGados Aplicativos Ltda.

O ato contou com a presença do Diretor-executivo de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa, Ladislau Martin Neto; governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja; do presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), João Martins da Silva Júnior; secretário de Estado de Produção e Agricultura Familiar, Fernando Mendes Lamas; presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso do Sul, Mauricio Saito; superintendente regional da Conab-MS, Nilson Marques; superintendente nacional do Senar, Daniel Carrara; do presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB-MS), Celso Ramos Régis e ainda do fundador da empresa de adubos Manah, Fernando Penteado Cardoso, que aos 102 anos é o engenheiro agrônomo mais antigo do Brasil ainda em atividade. Fernando compareceu a abertura junto de seu filho, o diretor-presidente da Companhia Nacional de Nutrição Animal (Connan) Fernando Cardoso Filho. Juntos de outras autoridades eles visitaram o roteiro tecnológico “+ Precoce: Tecnologias para Produção de Novilhos Precoces”, cujos experimentos contam com a parceria da Connan.

A realização da Dinapec conta com o apoio das seguintes instituições: Fundação MS, Fundação Chapadão, Senar/MS, Sebrae, Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal, Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural, Geneplus, Sistema Brasileiro do Agronegócio, Agrobrasil TV, DBO, Secretaria de Estado de Produção e Agricultura Familiar, Fundect, CNA Brasil e Sindicato Rural de Campo Grande. O patrocínio é da Associação para o Fomento à Pesquisa de Melhoramento de Forrageiras (Unipasto), do Banco do Brasil, Sicredi e da Companhia Nacional de Nutrição Animal (Connan).

Além da Embrapa Gado de Corte, as Unidades da Embrapa presentes na Dinapec são: Embrapa Agropecuária Oeste, Caprinos e Ovinos, Florestas, Gado de Leite, Pantanal, Pecuária Sudeste e Recursos Genéticos e Biotecnologia.

Mais informações sobre o evento estão no endereço eletrônico https://www.embrapa.br/dinapec-2017



Kelly Ventorim, com informações da Embrapa Gado de Corte

