Governo do Estado decreta ponto facultativo nesta sexta-feira

Campo Grande(MS) – O governador Reinaldo Azambuja assinou o decreto de n° 63, que determina ponto facultativo na próxima sexta-feira (3.11) em razão do feriado nacional de Finados na quinta-feira (2.11). A publicação está no Diário Oficial do Estado (DOE) de hoje.

O decreto vale para as repartições públicas de administração direta e indireta do poder executivo estadual. O ponto facultativo não se aplicará aos serviços considerados essenciais para a população e que, por sua natureza, não possam ser interrompidos.

Com a publicação, o expediente segue normal até amanhã (1º.11) retornando somente na segunda-feira (6.11)

Taynara Menezes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Edemir Rodrigues