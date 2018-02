Governo do Estado de SP planeja linha de trem compartilhada

Ainda este ano, o governo espera lançar o edital para contratar o primeiro trecho, ligando a capital à cidade de Americana, na região de Campinas - Foto: Diário do Grande ABC

O governo Geraldo Alckmin (PSDB-SP) anunciou nesta sexta-feira, 23, a contratação de um plano de mobilidade que pretende tirar do papel a antiga promessa de construir os trens regionais em São Paulo, compartilhando a malha ferroviária com o transporte de cargas no Estado. Hoje, São Paulo tem cerca de 1.375 km de linhas de trem, mas apenas 22% são usadas para transportar passageiros - quase toda a rede restrita à Grande São Paulo.

Para o governo, o uso compartilhado da malha ferroviária é a melhor solução para interligar as principais regiões metropolitanas do Estado com transporte sobre trilhos e reduzir a saturação das rodovias.

Liderado por uma empresa alemã, o consórcio contratado pelo valor de R$ 20,8 milhões terá quase dois anos para propor alternativas de transporte de carga e de passageiros para o período de 50 anos para a chamada macrometrópole paulista, que reúne as regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas, Sorocaba, Vale do Paraíba e Baixada Santista. Juntas, elas concentram 75% da população do Estado (33 milhões de pessoas) e 80% do PIB paulista.

Ainda este ano, o governo espera lançar o edital para contratar o primeiro trecho, ligando a capital à cidade de Americana, na região de Campinas. A primeira fase do chamado Trem Intercidades, que deverá ligar também as cidades de São Paulo, Jundiaí e Campinas por um percurso de 135 quilômetros com trem de média velocidade e nove estações, tem investimento previsto de R$ 5 bilhões.