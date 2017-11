Governo do Estado convoca habilitados para entrevista em Processo Seletivo Simplificado

Campo Grande (MS) – O Diário Oficial do Estado (DOE) traz nesta quinta-feira (30.11), a partir da página 22, dois editais referentes ao Processo Seletivo Simplificado desenvolvido pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), especificamente no município de Três Lagoas.

O edital 02/2017 torna público, no anexo I, a relação dos candidatos com inscrição deferida, e no anexo II a relação dos candidatos com inscrição indeferida, para seleção de pessoal, a ser contratado por tempo determinado, na unidade da Residência Inclusiva Regionalizada do município de Três Lagoas.

Já o edital 03/2017, em anexo único, lista a relação dos candidatos habilitados na avaliação curricular, convocando os mesmos para entrevista que será realizada de acordo com as datas, locais e horários descritos.

Leomar Alves Rosa – Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast)

Foto: Edemir Rodrigues